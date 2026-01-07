Brussel schort importheffing kunstmeststoffen tijdelijk op

BRUSSEL (ANP) - Importeurs van kunstmeststoffen ammoniak en ureum krijgen van Brussel een tijdelijke uitzondering op het betalen van importtarieven en een CO2-belasting. Dat zei handelschef Maroš Šefčovič na overleg met EU-landbouwministers.

Voor ammoniak gold een algemene importheffing van 5 procent, voor ureum 6,5 procent. Die vervallen per 1 januari 2026 met terugwerkende kracht, aldus de Eurocommissaris. Hij noemt het "essentieel" dat kunstmest betaalbaar blijft voor boeren.

Met de uitzondering komt de Europese Commissie opnieuw tegemoet aan de lidstaten, die meer toezeggingen willen voor de landbouwsector voor hun stem voor een handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen. Eerder werd beloofd meer geld uit het komende landbouwbudget eerder beschikbaar te stellen, net als meer controles of geïmporteerde landbouwproducten wel aan EU-eisen voldoen.

Demonstraties

Duizenden boeren demonstreerden vorige maand in Brussel tegen deze deal met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Zij zijn bang weggeconcurreerd te worden door landbouwproducenten uit Zuid-Amerika.

Italië, dat vorige maand nog uitstel wilde van de deal, lijkt het akkoord met deze toezeggingen te gaan ondertekenen. "De overeenkomst tussen de EU en Mercosur biedt enorme voordelen en mogelijkheden", zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani woensdagavond.

Vertegenwoordigers van lidstaten komen vrijdag bij elkaar om naar verwachting te stemmen over de deal. Meerdere media schrijven dat als de lidstaten dan instemmen, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag al in Uruguay zou zijn voor de ondertekening van het akkoord. De Commissie zelf laat zich daar nog niet over uit.