ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen spreekt zich uit voor ontvoerde Oekraïense kinderen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 6:01
anp190825045 1
WASHINGTON (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zich op X uitgesproken voor de kinderen die tijdens de oorlog in Oekraïne zijn ontvoerd door Rusland. "Het menselijk lijden in deze oorlog moet stoppen", aldus Von der Leyen. Ze besprak de zaak maandag ook met de Amerikaanse president Donald Trump en bedankte hem voor zijn "inzet om alle kinderen te herenigen met hun geliefden".
Trump overhandigde afgelopen weekend een brief van zijn vrouw Melania aan de Russische president Vladimir Poetin. Daarin riep zij op tot vrede, vooral voor de toekomst van de kinderen in het oorlogsgebied, schreef Fox News. "Ieder kind droomt van liefde, kansen en bescherming tegen gevaar", zou de first lady geschreven hebben.
Kyiv beschuldigt Rusland van de ontvoering van tienduizenden kinderen naar Rusland, zonder toestemming van familie. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin om zijn rol bij de ontvoeringen van kinderen.
Vorig artikel

Oekraïne stelt aankoop wapens voor 90 miljard van VS voor

Volgend artikel

Kwartaalomzet industrie daalt, wel minder faillissementen

POPULAIR NIEUWS

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)