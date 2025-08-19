Von der Leyen spreekt zich uit voor ontvoerde Oekraïense kinderen

WASHINGTON (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zich op X uitgesproken voor de kinderen die tijdens de oorlog in Oekraïne zijn ontvoerd door Rusland. "Het menselijk lijden in deze oorlog moet stoppen", aldus Von der Leyen. Ze besprak de zaak maandag ook met de Amerikaanse president Donald Trump en bedankte hem voor zijn "inzet om alle kinderen te herenigen met hun geliefden".

Trump overhandigde afgelopen weekend een brief van zijn vrouw Melania aan de Russische president Vladimir Poetin. Daarin riep zij op tot vrede, vooral voor de toekomst van de kinderen in het oorlogsgebied, schreef Fox News. "Ieder kind droomt van liefde, kansen en bescherming tegen gevaar", zou de first lady geschreven hebben.

Kyiv beschuldigt Rusland van de ontvoering van tienduizenden kinderen naar Rusland, zonder toestemming van familie. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin om zijn rol bij de ontvoeringen van kinderen.