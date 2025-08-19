Oekraïne stelt aankoop wapens voor 90 miljard van VS voor

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft voorgesteld dat Oekraïne voor 90 miljard dollar (ruim 77 miljard euro) aan wapens van de Verenigde Staten koopt. Na afloop van een ontmoeting met president Donald Trump en Europese leiders zei Zelensky dat het om een voorstel gaat dat zou kunnen bijdragen aan de veiligheidsgaranties voor Oekraïne.

De wapens zouden voor een deel met Europese steun worden gekocht. Zelensky benadrukte tegenover verslaggevers dat er nog geen overeenkomst is gesloten.

The Financial Times, die het voorstel heeft ingezien, schrijft dat het onduidelijk is wat voor wapens Oekraïne graag van de Amerikanen wil kopen. Het is volgens de krant wel duidelijk dat Kyiv zeker tien Patriot-luchtverdedigingssystemen wil aanschaffen.

Trump zei maandag dat hij "niets weggeeft" aan Oekraïne. "Wij verkopen wapens", aldus de president. Eerder sloten NAVO-landen een deal waarmee ze wapens uit Amerikaanse voorraden kunnen kopen om aan Oekraïne te doneren.