Kwartaalomzet industrie daalt, wel minder faillissementen

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 6:30
anp180825099 1
DEN HAAG (ANP) - De omzet van de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,7 procent gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal was nog sprake van een stijging van 2,8 procent. Er gingen minder bedrijven failliet in de industrie, maar meer bedrijven zagen hun winst opnieuw dalen.
In het afgelopen kwartaal werden er in de industrie 74 faillissementen uitgesproken, 11 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 10 minder dan in het voorgaande kwartaal. Wel zijn er in de industrie inmiddels veertien kwartalen op rij meer ondernemers bij wie de winstgevendheid verslechterde dan ondernemers bij wie deze verbeterde.
De omzetdaling in het tweede kwartaal kwam door een daling van de binnenlandse verkopen met 1,9 procent. De buitenlandse verkoop steeg wel marginaal met 0,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afzetprijzen in de industrie waren 0,6 procent lager.
Raffinaderijen en chemie
In de branche raffinaderijen en chemie was de omzetdaling met ruim 12 procent het grootst. Dit kwam vooral door lagere afzetprijzen in de aardolie-industrie. In de voedings- en genotmiddelenindustrie steeg de omzet met 7,5 procent het sterkst, mede dankzij hogere afzetprijzen.
Volgens het CBS zijn producenten ook minder positief over de omzetverwachting in het derde kwartaal. Het personeelstekort en onvoldoende vraag worden daarbij als de belangrijkste belemmeringen in de bedrijfsvoering genoemd. Financiële beperkingen en een tekort aan productiemiddelen worden daarentegen minder vaak genoemd en ruim 31 procent van de producenten ervaart geen belemmeringen.
