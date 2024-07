Voor de tweede keer handgranaat aangetroffen in straat Spijkenisse

SPIJKENISSE (ANP) - Voor de tweede keer in één week tijd is op de Vlinderveen in Spijkenisse (Zuid-Holland) een niet-ontplofte handgranaat aangetroffen, meldt de politie. In de nacht van zaterdag op zondag werd het explosief gevonden rond 01.30 uur. De politie doet onderzoek en heeft omwonenden tijdelijk uit hun huizen gehaald en elders opgevangen in verband met hun veiligheid tijdens dat onderzoek.

Op 4 juli werd ook al een handgranaat aangetroffen op de Vlinderveen. Dat explosief is die dag in de ochtend gecontroleerd tot ontploffing gebracht in een park. Ook toen moesten omwonenden voor de zekerheid even hun huis uit.