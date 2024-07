Fransen stemmen in tweede ronde van parlementsverkiezingen

PARIJS (ANP/AFP/RTR/DPA) - De meeste Fransen kunnen na de eerste ronde van een week geleden een tweede keer naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Na het grote succes voor de radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen, en een tegenvallend resultaat voor de coalitie van president Emmanuel Macron, is het de vraag of een tweede ronde die uitkomst nog kan wijzigen.

In de eerste ronde slaagden slechts 76 parlementsleden erin zich meteen van een zetel in het parlement te verzekeren. In de andere 501 districten moet een tweede ronde uitwijzen wie in het parlement in Parijs mag plaatsnemen. In de tweede ronde mogen alleen nog de kandidaten meedoen die een week geleden meer dan 12,5 procent haalden.

De verhoudingen zouden nog sterk kunnen wijzigen, omdat in veel districten partijen onderling afspraken hebben gemaakt om kandidaten terug te trekken. Zo maakt de overgebleven kandidaat meer kans tegen radicaal-rechts. In de meeste gevallen sloot de coalitie van Macron (Ensemble) zo'n verbond met de linkse coalitie NFP (Nouveau Front Populaire). In heel Frankrijk trokken ruim tweehonderd kandidaten zich terug.

RN aan kop

Een peiling van onderzoeksbureau Ipsos zet de partij van Le Pen nog steeds op kop, maar Rassemblement National zou met 175 tot 205 zetels geen absolute meerderheid halen. Op de tweede plaats zou het linkse front NFP eindigen, met 145 tot 175 zetels. De derde plaats zou voor Ensemble van Macron zijn, met 118 tot 148 zetels.

Jordan Bardella, de beoogde premier van Le Pen, zei dat "of RN een absolute meerderheid haalt, of dat het land geblokkeerd raakt". Hoe dan ook zal Macron, die tot april 2027 president blijft, na zondag met een nieuwe machtsverhouding in het parlement rekening moeten houden.