Voor het eerst in een maand geen asielzoekers in nachtnoodopvang

TER APEL (ANP) - Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest.

"We hopen dat dit aanhoudt", zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. "We merken dat het elke week gedurende de week steeds iets minder druk wordt en de piek aan het begin van de week ligt." Zowel het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor deze afname.

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in de sporthal in het Drentse Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor een week gevestigd in Zwolle, meldde het Rode Kruis eerder deze week.