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Populaire marathon Londen komend jaar tweedaags evenement

Sport
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 10:43
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LONDEN (ANP/RTR) - De marathon van Londen vindt volgend jaar eenmalig plaats over twee dagen. Op die manier kunnen 100.000 mensen meedoen aan het evenement, tegenover een kleine 60.000 dit jaar. De wedstrijden van de elitemannen en -vrouwen vinden op 24 en 25 april op verschillende dagen plaats.
Door de uitbreiding verwacht directeur Hugh Brasher dat er ruim 150 miljoen pond (173 miljoen euro) opgehaald kan worden voor goede doelen. Afgelopen editie werd er een recordbedrag van 90 miljoen pond opgehaald, waarmee de marathon zijn status als grootste eendaagse fondsenwervings­evenement ter wereld verstevigde. Verder verwacht Brasher de Britse economie een impuls van 400 miljoen pond te kunnen geven met de tweedaagse marathon.
Een recordaantal van meer dan 1,3 miljoen mensen heeft zich aangemeld voor de 47e editie, een toename van 18 procent. Afgelopen editie liep de Keniaan Sabastian Sawe als eerste ooit in een officiële wedstrijd onder de magische grens van twee uur, goed voor een wereldrecord van 1.59.30.
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