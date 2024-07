Voorarrest zoon Ridouan Taghi met twee weken verlengd

ZWOLLE (ANP) - Faissal T., de 23-jarige zoon van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, blijft voorlopig in de cel. T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

T. werd vorig jaar augustus in zijn woonplaats Dubai gearresteerd en zat sindsdien in de cel. Afgelopen vrijdag leverden de Verenigde Arabische Emiraten hem uit aan Nederland. De rechter-commissaris van de rechtbank in Zwolle heeft maandag zijn voorarrest met twee weken verlengd, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Nederland heeft sinds 1 augustus vorig jaar verdragen met de VAE voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering.