Hemelse lichtshow door speciale omstandigheden: vanavond kans op noorderlicht in Nederland

Vanavond en misschien ook morgenavond is het mogelijk om het zeldzame noorderlicht te bewonderen in ons land. Twee krachtige zonnestormen razen op dit moment richting aarde en komen vandaag of morgen aan in onze dampkring. Deze stormen kunnen elkaar zelfs inhalen en versterken, wat de kans op een spectaculaire lichtshow aan de hemel extra groot maakt.

Veelbelovende voorspellingen

Volgens de voorspellingen is er een goede kans dat het noorderlicht met het blote oog zichtbaar zal zijn. Wellicht staat het natuurfenomeen zelfs hoger aan de hemel dan normaal. Voor de optimale ervaring kun je het beste een donkere plek opzoeken met vrij zicht op het noorden. Bereid je voor op een magisch schouwspel.

Het weer werkt vanavond mee met flinke opklaringen, wat betekent dat de sterrenhemel grotendeels vrij zal zijn van wolken. Hoewel er in de late nacht wat maanlicht is, zal dit de waarneming van de Aurora Borealis niet verstoren.

Zonnestormen

In combinatie met de twee krachtige zonnestormen, geven de experts van Noorderlichtjagers de weersomstandigheden voor dit weerfenomeen vier sterren. Een zonnestorm is een enorme uitbarsting op de zon die talloze elektrisch geladen deeltjes de ruimte in slingert. Wanneer deze deeltjes onze atmosfeer bereiken, veroorzaken ze het schitterende noorderlicht.

Zeldzaam en betoverend