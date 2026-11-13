Voormalig topman Huang opgeroepen om te getuigen over Nvidia

WASHINGTON (ANP/RTR) - Tim Scott, voorzitter van de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat, heeft minister van Handel Howard Lutnick en voormalig Nvidia-topman Jensen Huang donderdag per brief gevraagd te getuigen over recente ontwikkelingen bij het bedrijf.

"Recente berichten roepen ernstige zorgen op over onze nationale veiligheid en de bescherming van gevoelige Amerikaanse technologie", schrijft Scott op X. "Ik verzoek Jensen Huang en minister van Handel Howard Lutnick om te getuigen voor de bankencommissie van de Senaat."

Jensen Huang stapte eerder op donderdag op als topman van chipmaker Nvidia. Zijn vertrek volgde op de onrust over zijn affaire met een vermeende Chinese spion. Financieel directeur Colette Kress neemt de leiding van het bedrijf tijdelijk over.

Zwarte handelslijst

Daarnaast krijgt Lutnick steeds meer kritiek van congresleden, omdat de regering weigert tientallen Chinese bedrijven op een belangrijke Amerikaanse zwarte handelslijst te zetten. Daarnaast speelt de vraag of de overheid wel goed toezicht houdt op de export van Nvidia naar China.

De affaire met Alice Huang (geen familie) kwam vorige week aan het licht na berichtgeving door onder meer The New York Times. Zij is een voormalig bestuurder van Megaspeed, een datacentrumbedrijf uit Singapore dat een grote klant van Nvidia is. Ze wordt ervan beschuldigd een Chinese spion te zijn.

Onderzoek

De Amerikaanse minister van Justitie Todd Blanche zei donderdag dat het ministerie van Justitie nog niet heeft vastgesteld of Alice Huang daadwerkelijk een Chinese spion was. Op een persconferentie zei Blanche dat de FBI "natuurlijk" onderzoek doet.

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg later op donderdag in een interview de vraag of Huang had moeten aftreden. Hij herhaalde dat nog niet vaststaat of Alice Huang een spion was.

"Waar het om draait, is: was die vrouw een spion? En ik weet niet of dat al is vastgesteld. Maar als die vrouw een spion was, dan wel. Als ze geen spion was, ligt het misschien anders", zei Trump in de podcast Straight Shooter. Hij voegde eraan toe dat hij woensdag met Jensen Huang heeft gesproken. Volgens The New York Times zou Trump er in dat gesprek bij Jensen Huang op hebben aangedrongen te vechten voor zijn positie.