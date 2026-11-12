De kranten staan al maanden vol over het ABP pensioenfonds (overheid en onderwijs) en de metaal (PMT en PME), maar ook wie pensioen krijgt van een kleiner fonds krijgt op 1 januari te maken met de nieuwe pensioenregels.

Bij Pensioenfonds Vervoer, BPL Pensioen en PGB komt er volgens een voorlopige berekening van Aon 18 tot 22 procent bij. Het definitieve bedrag hoor je pas in het voorjaar, want de kapitaalrente en beurzen zijn nogal in beweging.

Zoveel meer pensioen krijg je mogelijk per fonds

Adviesbureau Aon rekende voor de NOS uit hoeveel de uitkeringen stijgen bij de fondsen die per 2027 overstappen; Hart van Nederland zette de cijfers op 3 november op een rij . De bedragen in de tabel gaan uit van een pensioen van €1.000 bruto per maand.

Fonds Sector Gepensioneerden Verwachte stijging Per €1.000 bruto per maand BPL Pensioen land- en tuinbouw, groen 84.328 21,7% €217 PGB grafische sector, verpakking en andere 105.990 20,8% €208 Philips Pensioenfonds Philips 45.201 18,2% €182 Pensioenfonds Vervoer goederenvervoer, taxi, besloten busvervoer 126.105 18,1% €181 ABN AMRO Pensioenfonds ABN AMRO 32.656 15,3% €153 Pensioenfonds VLEP vleesverwerking 17.874 14,5% €145 Rabobank Pensioenfonds Rabobank 27.501 14,3% €143

Netto houd je minder over: over de verhoging betaal je loonheffing en je zorgtoeslag kan dalen. Hoeveel dat scheelt, staat in het stuk over zorgtoeslag bij een pensioenverhoging . Jongere gepensioneerden gaan er volgens Aon meestal iets meer op vooruit dan oudere.

Waarom het nu zo veel is

De fondsen hebben meer geld dan ze nodig hebben. Pensioenfonds Vervoer had eind september een dekkingsgraad van 137,1 procent: voor elke euro die het moet uitkeren, heeft het €1,37 in kas. Bij de overstap wordt die buffer verdeeld over de deelnemers en gepensioneerden krijgen hun deel als hogere uitkering.

Gemiddeld komt er bij de fondsen die in 2027 overstappen volgens Aon 17 procent bij. Het blijft een schatting: rente en beurs tot 31 december bepalen hoeveel geld er te verdelen is.

In cijfers

1 januari 2027: overstapdatum van Vervoer, BPL en PGB.

137,1 procent: dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer eind september.

4,12 procent: de verhoging die Vervoer op 1 januari 2026 al gaf; bij BPL was dat 3,2 procent.

Maart 2027: dan stuurt Vervoer de brief met de definitieve startpot.

Is de overstap zeker?

Voor deze drie fondsen wel. De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder, gaf ze in oktober en november een invaarbeschikking, de toestemming om de bestaande pensioenen over te zetten. Vervoer kreeg die op 15 oktober, BPL meldde het een dag later en PGB op 5 november. Begin november stond PGB in de lijst van Aon nog als fonds zonder toestemming; dat is dus achterhaald.

Daarmee heeft de toezichthouder bevestigd dat we per 1 januari 2027 de bestaande pensioenen kunnen overzetten. - Pensioenfonds Vervoer

Kort voor de overstap kijkt elk fonds nog een keer of het verantwoord kan doorgaan. Bij PGB is de dekkingsgraad de afgelopen jaren zo hard gestegen dat het fonds zijn plan op een paar punten aanpaste. Daardoor stappen sommige werkgevers die eerst wilden wachten nu toch mee over, meldt de Vereniging Van Gepensioneerden PGB.

Wanneer je het merkt

De verhoging staat niet meteen op je eerste uitkering van januari. De fondsen rekenen na de jaarwisseling uit hoeveel geld er precies te verdelen is. Bij de 24 fondsen die op 1 januari 2026 overstapten, duurde dat zo’n drie maanden, waarna gepensioneerden de eerste maanden met terugwerkende kracht kregen nabetaald, meldde de NOS in januari. Bij de fondsen die al in 2026 overstapten blijft de stijging in 2027 trouwens klein.

Pas de afgelopen dagen heeft een enkeling gebeld met de vraag of het wel klopt dat de uitkering zo omhoog gaat. - Ellen Metaal, Pensioenfonds Horeca & Catering

Bij de horeca en de bouw kwam er in 2026 18,8 en 20,8 procent bij.

Dit doe je tot de overstap

Lees de brief van je fonds. Vervoer en BPL sturen in november een voorlopige berekening van je pensioen in de nieuwe regeling, Vervoer met een online rekentool erbij. Geef je e-mailadres door. Vervoer stuurt in januari een nieuwjaarsmailing en BPL houdt op 12 november van 19.00 tot 20.00 uur een gratis webinar. Reken nog niet met het hogere bedrag. Pas in maart 2027 stuurt Vervoer de brief met je persoonlijke bedragen en de definitieve startpot. Check je toeslagen. Krijg je zorg- of huurtoeslag, geef je nieuwe inkomen dan door zodra je het definitieve bedrag kent, zodat je achteraf niet hoeft terug te betalen.

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