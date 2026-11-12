“Ik had het idee dat het wel slim klonk.” Dat zei een eerstejaarsstudent tegen Will Teague, geschiedenisdocent aan een kleine Amerikaanse universiteit, toen die vroeg waarom de term marxisme in zijn essay stond. Hij was met open ogen in de val van zijn leraar getrapt. Het boek waar de studenten over moesten schrijven ging over een slavenopstand in 1800, decennia voordat Karl Marx zijn pen voor het eerst op papier had gezet.

Eén onzichtbare zin in de opdracht

Teague beschreef zijn experiment in een essay voor HuffPost . Een collega wees hem op het ‘Trojaanse paard’: tekst in de opdracht die studenten niet zien, maar die ChatGPT wel leest als ze de instructies erin plakken. Teague verstopte de zin dat het essay “vanuit een marxistisch perspectief” geschreven moest worden.

De opdracht zelf was eenvoudig. De studenten lazen Gabriel’s Rebellion van historicus Douglas Egerton en beschreven de belangrijkste punten van de auteur.

Van de 122 ingeleverde essays bevatten er 33 het marxisme. Teague mailde die cijfers naar de hele groep en gaf iedereen de kans om AI-gebruik op te biechten voordat ze definitief zakten. Nog eens 14 studenten meldden zich. In totaal was 39 procent van de essays deels of helemaal door AI geschreven.

In cijfers

122 essays ingeleverd

33 betrapt via de verborgen zin

14 bekenden daarna zelf

39 procent deels of helemaal door AI geschreven

Geen van de protesterende studenten kon uitleggen wat marxisme is

Minstens acht studenten kwamen naar zijn kamer om de beschuldiging aan te vechten. Sommigen dachten dat hij ze had aangewezen om hun “goedgeschreven zinnen”. Niet één van hen kon vertellen wat marxisme is, hoe je het als bril op geschiedenis gebruikt of hoe het in hun essay terechtkwam.

Volgens Teague vroeg ChatGPT zelfs nog of het marxisme moest worden meegenomen. De studenten zeiden ja. Dat de val werkte, verklaart hij zo: studenten weten niet wat ze niet weten.

Daarom ziet hij weinig in het advies van de American Historical Association om studenten een AI-essay te laten beoordelen op fouten. Wie de basiskennis mist, ziet die fouten niet. Dat sluit aan bij de vraag of ChatGPT je dommer maakt

Studenten zijn bang om te falen en AI doet zich voor als redder. - Will Teague, geschiedenisdocent

Detectors schieten tekort, ook in Nederland

Plagiaatscanners vangen volgens Teague het ouderwetse knippen en plakken uit Wikipedia, maar AI-tekst nauwelijks. Daar lopen Nederlandse onderwijsinstellingen ook tegenaan. RTL Nieuws liet in oktober honderden recente scripties van twaalf universiteiten door de detector Pangram halen. Bij ongeveer één op de vijf was de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student. WEL schreef eerder over de scriptie die door AI kan verdwijnen

Onderwijsminister Rianne Letschert noemde het schrijven van een scriptie met AI fraude , meldt Times Higher Education . De universiteiten zelf zijn voorzichtiger. Universiteiten van Nederland zegt dat een score van een detector nog niet bewijst dat een student fraudeert.

De Raad van State legde deze zomer de lat hoog. In drie zaken bepaalde de hoogste bestuursrechter dat AI-fraude “buiten redelijke twijfel” vast moet staan, meldt het TU/e-blad Cursor . Een Groningse student werd vrijgesproken: de bronnen die zijn opleiding voor verzonnen hield, vond de rechter zelf terug. Twee studenten in Rotterdam en Maastricht met verzonnen literatuurlijsten verloren hun zaak.

Geen straf, maar een tweede opdracht met een val

Teague klaagt dat elke universiteit en zelfs elke afdeling eigen AI-regels hanteert. Hij gelooft dat een deel van zijn studenten oprecht niet doorhad dat ze spiekten.

Ben ik een docent of een academische politieagent? - Will Teague, geschiedenisdocent

Hij koos ervoor de 47 studenten niet te laten zakken. Ze kregen een nieuwe opdracht: een essay lezen van Patrick Lin, filosoof aan Cal Poly, over de voor- en nadelen van AI, en daarop reflecteren. Ook in die instructies zat een Trojaans paard. Zesendertig studenten leverden in, van wie één opnieuw AI gebruikte. De andere twaalf haken langzaam af voor het vak. Vijfendertig van de 47 vindt Teague “niet slecht”.

Een paar reflecties bleven hem bij. Studenten schreven dat ze “gewoon het beste essay wilden schrijven dat ik kon”. Volgens Teague hadden juist zij, die eerst zelf iets op papier zetten en dat daarna mengden met AI, dat beste essay al geschreven.

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