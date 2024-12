DEN HAAG (ANP) - De coalitie stelt aan het 'monsterverbond' van oppositiepartijen voor om de langstudeerboete te schrappen en de bezuinigingen op de maatschappelijke diensttijd grotendeels terug te draaien, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Dit voorstel is woensdagmiddag door de coalitie voorgelegd aan de partijleiders van D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21. Later op de dag spreekt het verbond waarschijnlijk weer met de coalitie over het voorstel.