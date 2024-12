Advocaten bepleiten vrijspraak levenslang gestrafte Naoufal F.

SCHIPHOL (ANP) - Het gerechtshof moet de door de rechtbank tot levenslang veroordeelde Naoufal F. vrijspreken van betrokkenheid bij de moord op Ali Motamed in Almere, eind 2015. Dat betoogden zijn raadslieden woensdag tijdens de laatste dag van het hoger beroep tegen F. in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Maandag eiste het Openbaar Ministerie in de beroepszaak opnieuw levenslang tegen F., die twee moordenaars op Motamed zou hebben afgestuurd. De advocaten van de 44-jarige Amsterdammer betoogden woensdag dat de bewijsvoering van het OM aan elkaar hangt van aannames en veronderstellingen, zoals ook in het eerdere rechtbankvonnis belangrijke "bewijsleemtes zijn gevuld met speculaties".

Daarnaast vinden zij dat uit het onderzoek duidelijk blijkt dat het onderzoeksteam "niet zozeer bezig was met onderzoeken hoe de moord op Motamed tot stand was gekomen, maar alleen met het zoeken van steun voor de hypothese dat F. de opdrachtgever was". Aanwijzingen dat anderen waren betrokken, zijn volgens hen genegeerd.

F. heeft alle betrokkenheid ontkend.