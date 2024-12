EY verwacht geen handelsoorlog tussen EU en VS onder Trump

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Unie komt waarschijnlijk met vergeldingsmaatregelen als aankomend president Donald Trump van de Verenigde Staten de importtarieven invoert waarmee hij heeft gedreigd. Maar dit zal niet uitmonden in een handelsoorlog, verwachten experts in internationale handel bij accountantskantoor Ernst & Young (EY).

Jeroen Scholten, die bij EY bedrijven adviseert over wereldwijde handel, denkt wel dat de importtarieven leiden tot "een verstoring die door blijft gaan", zei hij woensdag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. De EU en de VS zullen volgens hem niet steeds met nieuwe vergeldingen komen, maar bestaande maatregelen uitbreiden met bijvoorbeeld hogere handelsbarrières. Dat zou niet zo heftig zijn als een handelsoorlog.

Als kandidaat kondigde Trump aan importtarieven tot 20 procent in te voeren op goederen uit onder meer Europa als hij weer president wordt. Onlangs werd al bekend dat de EU tegenmaatregelen voorbereidt voor het geval Trump de heffingen doorzet. Ook voor bijvoorbeeld China, Mexico en Canada dreigen nieuwe importtarieven.