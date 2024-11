Voorstel klimaattop: vanaf 2035 jaarlijks 250 miljard als steun

BAKOE (ANP) - Een nieuw voorstel op de klimaattop in Bakoe oppert dat rijke landen vanaf 2035 jaarlijks 250 miljard dollar verstrekken aan klimaatsteun voor ontwikkelingslanden. Dit geld is om de landen te verduurzamen en om gebieden te helpen met de ernstige gevolgen van klimaatverandering. De voorzitter van de top heeft het voorstel vrijdag gepubliceerd. Het is veel minder dan waar ontwikkelingslanden om hadden gevraagd.

Klimaatexperts berekenden eerder dat er tegen 2030 jaarlijks wel 1000 miljard dollar nodig zou zijn. Ontwikkelingslanden eisten donderdag ten minste 500 miljard dollar vanaf 2030. Het lijkt erop dat daar niet naar is geluisterd. Wel roept de onderhandelingstekst "alle partijen" op om samen te werken en de klimaatfinanciering naar in totaal 1300 miljard dollar te brengen in 2035.

In de tekst staat verder dat ontwikkelde landen "het voortouw moeten nemen" in het bereiken van dit bedrag voor klimaatsteun. Mogelijk is hierdoor ruimte voor andere landen om ook bij te dragen aan klimaatfinanciering. Ook is het mogelijk om dit bedrag via verschillende wegen gefinancierd te krijgen: zoals via publiek geld, privaat geld en "alternatieve bronnen".