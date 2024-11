Niemand weet welke bedrijven PFAS gebruiken

DEN HAAG (ANP) - Niemand weet precies welke bedrijven PFAS gebruiken, een groep chemicaliën die niet of nauwelijks afbreken. Dat bleek na een rondgang van ANP langs de 28 omgevingsdiensten in Nederland die toezicht op het milieu houden. Een woordvoerder van de omgevingsdiensten nam daarop contact op om te melden dat er geen overzichten zijn van bedrijven die PFAS gebruiken of uitstoten.

Alle PFAS zijn recent op de lijst met 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' gekomen, wat inhoudt dat bedrijven een plicht hebben om het gebruik van de stoffen zoveel mogelijk te vermijden. In totaal zijn er duizenden verschillende PFAS, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor blusschuim en anti-aanbaklagen. Volgens het RIVM kunnen de chemicaliën schadelijk zijn voor de gezondheid en de natuur.

Het is volgens een woordvoerder van Omgevingsdienst NL, de koepel van alle 28 regionale diensten, onmogelijk om erachter te komen welke bedrijven PFAS gebruiken. Veel bedrijven weten dat van zichzelf niet eens. "Als je teflon gebruikt om een fietsketting beter te laten lopen, dan zit daar al PFAS in. Moeten we dan alle fietsenmakers van Nederland meetellen?"

Europees verbod

De omgevingsdiensten vestigen hun hoop op een Europees verbod dat moet voorkomen dat PFAS überhaupt in omloop komen. Op de vraag of het zinvol is om alle PFAS op de lijst met zorgwekkende stoffen te zetten, antwoordt de woordvoerder: "Ik denk het niet."

De Tweede Kamer vroeg het kabinet deze maand in een motie om een "volledig overzicht" van alle lozingen van PFAS. Rijkswaterstaat is momenteel alle vergunningen aan het nalopen, antwoordde minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een debat. Hij verwacht dat het overzicht er daarom in 2032 is.

"Onacceptabel", schreef Mpanzu Bamenga, het D66-Kamerlid achter de motie, op X. "Wat een amateurisme."