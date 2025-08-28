ECONOMIE
VS doen niet meer mee aan mensenrechtenonderzoek VN

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 18:46
NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten doen niet mee aan een aankomend onderzoek waarin wordt gekeken naar hun binnenlandse mensenrechtensituatie. Dat heeft het land laten weten aan mensenrechtenchef Volker Türk van de Verenigde Naties.
Het gaat om een zogenoemde Universal Periodic Review (UPR), waarbij landen om de paar jaar verslag uitbrengen over hun eigen mensenrechtensituatie. Andere VN-lidstaten kunnen dan met niet-bindende aanbevelingen komen.
President Donald Trump gaf eerder dit jaar al opdracht te breken met de Mensenrechtenraad van de VN. Een Amerikaanse bron zegt dat deelname aan de UPR het beeld had kunnen creëren dat de VS het mandaat van die raad nog steunen.
Een woordvoerder van het kantoor van Türk zegt te betreuren dat de VS afhaken. "Constructieve betrokkenheid bij de raad, door de VS en alle andere landen, heeft door de jaren heen bijgedragen aan de bevordering en bescherming van mensenrechten wereldwijd."
