Voorzitter brandweer: jonge aanwas van vrijwilligers nodig

TILBURG (ANP) - De brandweer heeft een "jonge aanwas" van vrijwilligers nodig. Dat zegt Jolanda Trijselaar, de nieuwe voorzitter van Brandweer Nederland, in een interview met De Telegraaf. "Het vrijwilligerschap staat overal onder druk. Dat zie je niet alleen bij de brandweer, maar ook bij sportverenigingen en kerken."

Volgens Trijselaar is er momenteel veel sprake van verloop, terwijl vrijwilligers vroeger honkvast waren. "Voor vrijwilligers die rond hun dertigste een gezin stichten, carrièrekansen krijgen of mantelzorg moeten verlenen, is het wel een belasting. Wij willen daar goed naar kijken. Het is een van de focuspunten hoe we die vrijwilligers aan ons kunnen blijven binden."

Daarnaast werkt de intensieve en langdurige opleiding voor de vrijwilligers ook niet mee. Die moet volgens de voorzitter dan ook op de schop. "Wij trainen nu de mensen overal hetzelfde en gericht op alle risico's. Zoals gevaarlijke stoffen of brand in hoogbouw. Maar sommige plekken hebben geen spoor of geen hoogbouw. In de praktijk kan dit dus slimmer en concreter", aldus Trijselaar.