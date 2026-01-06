Bronnen: schoten gelost bij presidentieel paleis Venezuela

CARACAS (ANP/AFP) - Bij het presidentieel paleis van Venezuela zouden maandagavond rond 20.00 uur (lokale tijd) schoten zijn gelost, melden meerdere bronnen aan persbureau AFP. De situatie bij het paleis in hoofdstad Caracas zou "onder controle" zijn, meldt een bron binnen de Venezolaanse regering. Er zouden ook drones hebben gevlogen, maar details ontbreken.

Bij een Amerikaanse aanval werd afgelopen weekend de Venezolaanse president Nicolás Maduro opgepakt en meegenomen naar de Verenigde Staten. Maandag werd Delcy Rodríguez, tot voor kort vicepresident, officieel geïnstalleerd als waarnemend president van Venezuela.

Een bron binnen het Witte Huis laat aan CNN weten dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden, maar stelt ook dat "Amerika er niet bij betrokken is".