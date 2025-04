Voorzitter Onderwijsbond woedend en noemt bezuinigingen wanbeleid

UTRECHT (ANP) - Deze bezuinigingen op onderwijs zijn wanbeleid, reageerde vakbondsvoorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) vrijdag na publicatie van de voorjaarsnota. Het kabinet wil vanaf 2028 een regeling schrappen die is bedoeld om kwetsbare leerlingen in het onderwijs te helpen. Volgens Roovers gaat dit de maatschappij nog veel meer kosten opleveren in de toekomst. "Ik ben echt woedend."

Roovers had gehoopt dat de minister van Onderwijs en de staatssecretaris de rechten van kinderen zouden beschermen. "Dit is als snoep stelen van een kind", zegt hij. "Kinderen hebben geen lobbygroepen." De regeling is onder meer bedoeld om meer begeleiding te kunnen geven aan kwetsbare kinderen.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (VVD) zei eerder op vrijdag de boosheid te begrijpen. "Donder op met je begrip", zei Roovers daarop. Paul en minister Eppo Bruins (NSC) willen met de sectoren in gesprek om de lasten te verdelen. Roovers denkt niet dat het een fijn gesprek gaat worden.