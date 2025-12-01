Voorzitter Suriname Museum over vergeving: belangrijk moment

AMSTERDAM (ANP) - Dat nazaten van tot slaaf gemaakte mensen koning Willem-Alexander hebben vergeven voor het slavernijverleden van de koninklijke familie is "een heel belangrijk moment". Dat zegt Vincent Soekra, voorzitter van het net geopende Suriname Museum in Amsterdam.

Soekra zegt maandagavond met tranen in de ogen te hebben gezeten. "Echt een bijzonder moment. Mooi dat de koning ook actief deelgenoot was." Soekra zag zijn nieuwe museum nog geen week eerder geopend worden door diezelfde koning. Hij noemt de vergiffenis qua impact vergelijkbaar met de excuses voor het slavernijverleden die Willem-Alexander in juli 2023 aanbood in Amsterdam. Dat deed hij bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Soekra: "Dat zorgde toen voor een ontlading bij de gemeenschap hier in Nederland. En dit vandaag is ontzettend belangrijk voor Suriname en de mensen daar. Vergiffenis werkt zalvend."