Informateur Buma hoopt dinsdag met 'tussenverslag' te komen

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 22:09
anp011225181 1
DEN HAAG (ANP) - Informateur Sybrand Buma hoopt dinsdag het resultaat te kunnen presenteren van de onderhandelingen tussen D66 en CDA tot dusver. Dat heeft hij gezegd na weer een avond van gesprekken over een aantal belangrijke thema's waar de partijen zich de afgelopen weken over hebben gebogen.
De partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) zijn er nog niet helemaal uit, zei Buma. De informateur ontvangt hen dinsdag rond het middaguur opnieuw en verwacht dan "in de loop van de dag" een "tussenverslag" te kunnen aanbieden. Daar wordt dan de komende week nog verder over gesproken met andere partijen. D66 en CDA hebben samen lang geen meerderheid in de Tweede Kamer.
Loading