Vorig jaar recordaantal hulpverleners gedood

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 7:08
anp190825051 1
NEW YORK (ANP) - Vorig jaar kwamen wereldwijd 383 hulpverleners om het leven, meldt VN-hulporganisatie OCHA. Nooit eerder was het aantal doden onder hulpverleners in een jaar tijd zo hoog. De zwaarste tol werd betaald in Gaza, waar 181 doden vielen, gevolgd door Soedan, waar 60 hulpverleners omkwamen.
In 21 landen lag het aantal doden hoger dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers waren lokale medewerkers.
OCHA telde 861 ernstige veiligheidsincidenten wereldwijd. Er raakten ook 308 hulpverleners gewond, 125 werden ontvoerd en 45 gearresteerd of vastgehouden.
Rode lijn overschreden
Volgens Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland, is de rode lijn overschreden. "Hulpverleners houden levenslijnen open, maar worden zelf doelwit, vaak zonder enige consequentie voor de daders", aldus Laszlo.
Voorlopige cijfers wijzen erop dat 2025 nog dodelijker dreigt te worden dan 2024.
