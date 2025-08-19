ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

psychologie
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 19 augustus 2025 om 7:27
bijgewerkt om dinsdag, 19 augustus 2025 om 9:11
ANP-450191132
Ibuprofen is wereldwijd een van de meest gebruikte pijnstillers. Maar uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Essen blijkt dat het niet alleen het medicijn zelf is dat de werking bepaalt—ook je verwachtingen en de communicatie van de arts maken het verschil.
De Duitse onderzoekers gebruikten een groep proefpersonen voor hun onderzoek. Een deel van de proefpersonen kreeg ibuprofen, terwijl een andere groep een placebo ontving.
Een deel had een gesprek met een arts die zei dat hij veel verwachtte van de werking. Het andere deel keeg dat aanmoedigende gesprek niet.
Opvallend: bij mensen die positieve uitleg kregen over hun medicatie (“dit middel werkt effectief tegen hoofdpijn en spierpijn”) was de pijnstilling sterker, óók als zij alleen een placebo slikten. Zelfs ontstekingssymptomen namen sneller af bij een positieve benadering.
Professor Ulrike Bingel, hoofd van het onderzoeksteam, zegt hierover:
“Hoe effectief een behandeling is, hangt niet alleen van het medicijn af, maar ook van de verwachting. Dat vraagt om een andere blik op pijnstillers in de dagelijkse praktijk.”
Dit effect is niet zomaar psychologisch. De positieve verwachting lijkt het brein daadwerkelijk gevoeliger te maken voor pijnstilling én het welzijn tijdens ziekte te verbeteren.
Waar kun je zelf op letten om het maximale uit ibuprofen (en andere pijnstillers) te halen?
  • Vraag je arts of apotheker naar de werking en voordelen van een medicijn.
  • Probeer vertrouwen te hebben in het herstelproces en blijf positief.

Lees ook

Placebo-effect: Katja Schuurman laat lever schoonspoelen en voelt zich nu 'wat minder vurig'Placebo-effect: Katja Schuurman laat lever schoonspoelen en voelt zich nu 'wat minder vurig'
Worden we écht alerter van cafeïne of is er sprake van een placebo-effect?Worden we écht alerter van cafeïne of is er sprake van een placebo-effect?
Zelfs als je weet dat je een placebo slikt, merk je effectZelfs als je weet dat je een placebo slikt, merk je effect
Vorig artikel

Vorig jaar recordaantal hulpverleners gedood

Volgend artikel

Japanse SoftBank investeert 2 miljard dollar in chipconcern Intel

POPULAIR NIEUWS

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'