Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

Ibuprofen is wereldwijd een van de meest gebruikte pijnstillers. Maar uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Essen blijkt dat het niet alleen het medicijn zelf is dat de werking bepaalt—ook je verwachtingen en de communicatie van de arts maken het verschil.

De Duitse onderzoekers gebruikten een groep proefpersonen voor hun onderzoek. Een deel van de proefpersonen kreeg ibuprofen, terwijl een andere groep een placebo ontving.

Een deel had een gesprek met een arts die zei dat hij veel verwachtte van de werking. Het andere deel keeg dat aanmoedigende gesprek niet.

Opvallend: bij mensen die positieve uitleg kregen over hun medicatie (“dit middel werkt effectief tegen hoofdpijn en spierpijn”) was de pijnstilling sterker, óók als zij alleen een placebo slikten. Zelfs ontstekingssymptomen namen sneller af bij een positieve benadering.

“Hoe effectief een behandeling is, hangt niet alleen van het medicijn af, maar ook van de verwachting. Dat vraagt om een andere blik op pijnstillers in de dagelijkse praktijk.”

Dit effect is niet zomaar psychologisch. De positieve verwachting lijkt het brein daadwerkelijk gevoeliger te maken voor pijnstilling én het welzijn tijdens ziekte te verbeteren.

Waar kun je zelf op letten om het maximale uit ibuprofen (en andere pijnstillers) te halen?