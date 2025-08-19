Hoop: de vergeten sleutel tot geluk

"Geloof, hoop en liefde zijn belangrijk, maar de grootste is de liefde, schrijft de Bijbel.

De wetenschap denkt daar een slagje anders over en weet dat hoop heel belangrijk is voor je welbevinden. Als het niet goed gaat, of beter zou kunnen, maar je hebt de oprechte hoop dat het goed komt, dan kun je veel verdragen

Wat is belangrijker: hoop of geluk

Iedereen zoekt geluk . Maar wetenschappers komen steeds vaker tot de conclusie dat hoop misschien wel de échte motor is achter een gelukkig en zinvol leven. Onderzoek van de Universiteit van Missouri-Columbia toont aan dat hoop sterker samenhangt met een gevoel van zingeving dan bijvoorbeeld dankbaarheid of plezier.

Psycholoog Laura King verwoordt het krachtig: “Het ervaren van het leven als zinvol is cruciaal voor vrijwel alle goede dingen die je je in iemands leven kunt voorstellen. Hoop is dé sleutel tot een zinvol leven.” Hoopvol zijn draagt bij aan betere relaties, een hoger inkomen en een betere mentale gezondheid.

Tips: simpele gewoontes vergroten je hoop:

Waardeer bewust kleine positieve momenten

Erken groei en potentie, bij jezelf én anderen

In Nederland scoort volgens de Hoopbarometer van de Erasmus Universiteit vooral de kern van hoop goed, maar blijven collectieve verwachtingen en institutioneel vertrouwen achter.

De Hoopbarometer is een wetenschappelijk meetinstrument dat ontwikkeld is door de Erasmus Universiteit Rotterdam om te bepalen hoe hoopvol mensen zijn, zowel individueel als op maatschappelijk niveau. Het instrument meet hoop niet als één “gevoel”, maar onderscheidt zeven unieke dimensies:

Cognitieve hoop – De overtuiging dat er wegen zijn om doelen te bereiken. Emotionele hoop – De positieve emoties die samengaan met hoopvolle gedachten. Deugdzame hoop – Hoop gericht op het goede doen, ook wanneer het lastig is. Sociale hoop – Vertrouwen dat anderen je steunen bij het najagen van je doelen. Verwachtingen – Optimisme over wat de toekomst brengt, bijvoorbeeld in de economie. Institutionele hoop – Vertrouwen in instellingen zoals de overheid en rechtspraak. Spirituele hoop – Hoop die voortkomt uit (religieuze) overtuigingen of het geloof in iets groters.

Hoop in Nederland