Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin

Glazen met een waas, korrels op de borden, een vettig laagje in de bakjes. Dan ligt het niet altijd aan de tabletjes. Vaak zit het probleem in de machine zelf, en dan vooral onderin.

Het goede nieuws: de meeste oorzaken los je zelf op, zonder monteur.

Begin bij het filter

Onder de onderste korf zit het filter. Meestal is dat een combinatie van een grof filter, een fijn filter en soms een microfilter. In het fijne filter zit doorgaans het meeste vuil.

Zet de machine uit, haal de korf eruit en draai of trek het filter los. Spoel alle delen af onder de kraan en gebruik een afwasborstel voor hardnekkige resten. Geen schuurmiddel, want dat beschadigt het filter. Kijk ook even in de ruimte waar het filter zat.

Zet alles daarna goed terug. Bij veel machines moeten de pijltjes recht tegenover elkaar staan, anders zit het filter niet vast.

Draait je vaatwasser elke dag? Dan is het filter wekelijks schoonmaken een goede gewoonte.

Prik de sproeiarmen door

Verstopte gaatjes in de sproeiarmen betekenen dat het water niet overal komt. De meeste armen kun je losdraaien of lostrekken. Spoel ze af en prik de gaatjes door met een cocktailprikker of tandenstoker.

Zit er kalk in? Leg de armen dan een halfuur tot een uur in warm water met citroenzuur of schoonmaakazijn. Spoel ze na en controleer na het terugplaatsen of ze vrij ronddraaien.

Waas of druppels: twee verschillende oorzaken

Een witte waas op glazen wijst vaak op kalk. Dan is het zoutreservoir leeg of staat de waterontharder verkeerd ingesteld. De waterhardheid in jouw regio vind je bij je drinkwaterbedrijf; gemiddeld is die in Nederland 8°dH. Stel de machine daarop in volgens de handleiding.

Zie je juist druppelvlekken of strepen? Dan helpt een hogere dosering glansspoelmiddel. Blijft er een kleverig laagje achter, zet de dosering dan lager.

All-in-one tabletten bevatten al zout en glansspoelmiddel. Bij hard water kan toch extra zout nodig zijn. Check de verpakking: meestal geldt dat vanaf 21°dH.

Te vaak kort of eco

Draai je vaak korte programma's of het ecoprogramma, dan kan er een vettige aanslag ontstaan op de filters en in de machine. Dat gaat stinken en de vaat wordt minder schoon.

Eco is daarmee niet de schuldige. Voor gewoon vuile vaat blijft het de zuinigste keuze, met ruim een kwart minder stroom en ruim een vijfde minder water dan het standaardprogramma. Draai wel af en toe een heet programma. Een machinereiniger is bij goed onderhoud niet nodig.

Inruimen telt ook

Stapel de vaat niet en zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Zet flink vieze pannen niet aan de rand, waar de waterstralen er lastiger bij kunnen. Voorspoelen is zelden nodig: schraap de etensresten eraf.

Tot slot: veeg het deurrubber af met een doekje en een beetje afwasmiddel, en droog het daarna goed af. Daar groeien schimmels en bacteriën graag.

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