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Vrijdag geen rijexamens in provincies waar code rood geldt

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 18:22
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RIJSWIJK (ANP) - Het CBR neemt vrijdag in de provincies waar code rood geldt geen theorie-examens, praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen af. Alleen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland gaan alle examens en cursussen door.
In totaal gaat het om 3000 theorie-examens, 2200 praktijkexamens, 200 beroepsexamens, 35 rijtesten en 24 cursussen. Deze kunnen kosteloos en versneld worden ingehaald.
Het KNMI heeft vrijdag voor het grootste deel van het land code rood afgegeven vanwege extreme hitte. Het advies is om uit de zon te blijven en om de koelte op te zoeken.
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