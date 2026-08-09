Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

Wie deze weken naar het zuiden rijdt, betaalt voor precies dezelfde zon een fors hoger bedrag dan wie zijn vertrek drie weken uitstelt. Het verschil zit niet in het hotel, niet in het strand en niet in het weer. Het zit in de schoolagenda.

De schoolkalender is de prijskalender

De zomervakantie eindigt in Nederland niet op één dag. Regio Noord ging op 16 augustus weer naar school, regio Zuid volgt op 23 augustus en regio Midden op 30 augustus. Elders in Europa gebeurt hetzelfde in dezelfde weken. Zodra die kalenders omslaan, valt de vraag weg — en met de vraag de prijs.

De concentratie is extreem. Van alle overnachtingen in toeristische accommodaties in de EU vond in 2025 ruim 31 procent plaats in juli en augustus. Augustus alleen was goed voor 501 miljoen overnachtingen, zestien procent van het hele jaar in één maand.

Hetzelfde bed, hetzelfde uitzicht, hetzelfde weer — alleen de datum op de boeking verschilt.

Spaanse hotels: 24 euro per nacht goedkoper

Het duidelijkste bewijs komt uit Spanje, waar de hotelprijzen maandelijks officieel worden gemeten. In augustus 2025 factureerden Spaanse hotels gemiddeld 155,70 euro per bezette kamer. In september 2025 was dat 131,40 euro. Een verschil van 24,30 euro per nacht, oftewel een daling van circa zestien procent in vier weken tijd.

Voor twee weken aan de Costa's scheelt dat ruim 340 euro op de kamer alleen. Wel gaat het om een landelijk gemiddelde over alle sterrenklassen en alle regio's; een individueel hotel kan afwijken.

Op de camping loopt het verschil verder op

Bij campings is de sprong nog groter. In Europa liggen de laagseizoenprijzen gemiddeld bijna dertig procent onder die van het hoogseizoen. In Kroatië kan het verschil oplopen tot ruim vijftig procent, in Spanje en Frankrijk tot ongeveer 35 à 38 procent.

Nederland is de uitzondering. Hier ligt de prijs in het laagseizoen zo'n negen euro per nacht lager, ruim twintig procent. Daar staat tegenover dat een Nederlandse hoogseizoenovernachting met gemiddeld 43 euro sowieso onder het Europese gemiddelde van 49 euro blijft.

De vlucht is meestal de grootste post

Voor vliegvakanties zit de grootste winst in het ticket. Britse cijfers over korteafstandsvluchten laten zien dat augustus over de afgelopen drie jaar gemiddeld vijftig procent duurder was dan september; in het laatst gemeten jaar liep dat verschil op tot 77 procent. De Nederlandse markt kent dezelfde beweging, omdat de piek dezelfde schoolkalenders volgt.

Belangrijk: dit zijn maandgemiddelden. Ze verbergen uitschieters per route en per vertrekdag.

De maand is een richtlijn. Je eigen route is het bewijs.

Waar september níét wint

De regel kent uitzonderingen. In steden met een druk beurs- en congresseizoen — Barcelona is een klassiek voorbeeld — dalen de prijzen in september veel minder hard. Bij verre bestemmingen kan september samenvallen met een orkaan- of moessonseizoen. En wie schoolgaande kinderen heeft, heeft simpelweg geen keuze.

Zo pak je het aan

Zet je exacte route in een prijsgrafiek en schuif heen en weer tussen augustus- en septemberdata, in plaats van te vertrouwen op een maandgemiddelde.

Kijk specifiek naar de week ná 30 augustus, wanneer alle drie de Nederlandse regio's weer naar school zijn.

Vergelijk bij hotels een directe boeking met een boeking via een reissite.

Vraag campings expliciet naar het naseizoentarief; dat gaat lang niet overal automatisch in op 1 september.

Feiten op een rij

Zomervakantie 2026: regio Noord 4 juli t/m 16 augustus, regio Zuid 11 juli t/m 23 augustus, regio Midden 18 juli t/m 30 augustus. Spaanse hotels rekenden in augustus 2025 gemiddeld 155,70 euro per bezette kamer, in september 131,40 euro. Europese campings zijn in het laagseizoen gemiddeld bijna dertig procent goedkoper; in Nederland ruim twintig procent.