Vrouw (78) overleden na 'mogelijk misdrijf' in woning Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (ANP) - Een 78-jarige inwoner van Bunschoten-Spakenburg is afgelopen weekend overleden na een "mogelijk misdrijf" in haar huis. Dat meldt de politie maandag. De vrouw werd vrijdag zwaargewond aangetroffen in haar woning aan de Harderwijker Bank. Het huis lag overhoop en een raam aan de voorkant van de woning was kapot. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Volgens de politie duiden meerdere sporen op "een mogelijk misdrijf" en worden alle mogelijke scenario's en omstandigheden onderzocht. De politie zegt specifiek op zoek te zijn naar twee getuigen die in de nacht van donderdag op vrijdag met de politie hebben gesproken over een auto in het water langs de Zuiderzeelaan in Bunschoten-Spakenburg. Ook hoopt de politie met getuigen te spreken die diezelfde nacht hebben gesproken met een persoon "die uit het water kwam".

Wat het verband is tussen deze auto en de overleden vrouw, is niet duidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak.