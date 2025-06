Ook Wall Street wacht op handelsgesprekken VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag weinig beweging zien, na de sterke koerswinsten op vrijdag. Beleggers letten vooral op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in Londen. De Chinese vicepremier He Lifeng praat in de Britse hoofdstad met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en handelsminister Howard Lutnick.

De twee economische grootmachten voerden vorige maand in het Zwitserse Genève ook al overleg. Toen werd besloten hun onderlinge importheffingen voor negentig dagen fors te verlagen, zodat er meer tijd is om een oplossing te zoeken voor het handelsconflict.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 42.724 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6006 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 19.576 punten. Vrijdag sloten de graadmeters nog rond de 1 procent hoger dankzij een meevallende Amerikaanse banengroei.