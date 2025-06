Talloze wereldsteden zakken weg in de grond, en dat gebeurt aan een alarmerende snelheid

Bijna 76 miljoen mensen wonen in steden die elk jaar minstens een centimeter wegzakken. De Indonesische hoofdstad Jakarta is kampioen: sommige delen dalen jaarlijks 18 centimeter.

Onderzoekers van de Nanyang Technological University bestudeerden 48 kuststeden wereldwijd en ontdekten de zorgwekkende trend. Jakarta spant de kroon: de zwaarst getroffen delen zakken tot 18,7 centimeter per jaar weg.

Andere steden die snel wegzakken zijn Tianjin in China, Lagos in Nigeria en delen van Ho Chi Minh-stad in Vietnam. Bijna de helft van Jakarta ligt inmiddels onder zeeniveau.

Een van de meest voorkomende oorzaken is het oppompen van grondwater, leggen de onderzoekers uit aan de Britse openbare omroep BBC. Wanneer steden groeien, pompen huishoudens en bedrijven te veel grondwater op via eigen putten. Dit drukt de grond samen, waardoor de oppervlakte wegzakt. Het probleem is extra groot in Aziatische megasteden die op rivierdelta's zijn gebouwd, zoals Bangkok, Jakarta en Shanghai.

Gevolgen worden steeds erger

Voor bewoners betekent dit regelmatige overstromingen, gebarsten huismuren en instortingsgevaar. In de Chinese stad Tianjin bijvoorbeeld moesten in 2023 drieduizend mensen hun flatgebouwen verlaten na verzakkingen.

De Japanse hoofdstad Tokyo heeft echter aangetoond dat het probleem opgelost kan worden. In de jaren ‘70 voerde de stad strenge regels in voor grondwateronttrekking. De stad bouwde ook een complex watersysteem met dammen, zuiveringsinstallaties en een distributienetwerk. Bijna al het water komt nu uit rivieren en bossen buiten de stad. Het wegzakken stopte vrijwel helemaal. Andere steden kopiëren nu deze succesvolle tactiek.