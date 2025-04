IJSSELSTEIN (ANP) - Een 25-jarige vrouw die zaterdagavond werd neergestoken in IJsselstein is overleden. Dat meldt de politie zondagochtend. Ook een 21-jarige man raakte gewond aan het Eurovisieplein in de Utrechtse gemeente.

De verdachte was gevlucht, maar werd dezelfde avond nog aangehouden, aldus de politie.