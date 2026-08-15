Vrouwen en kinderen gedood bij luchtaanvallen Israël op Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven onder wie twee vrouwen en drie kinderen. Dit waren geen militaire doelen en toont een nieuwe Israëlische escalatie, volgens de premier.

Israël heeft gemeld infrastructuur van de sjiitische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden. Ze ondermijnt de pogingen de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren.

Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Qalaat al-Meis, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beiroet.