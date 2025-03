VS: ambassadeur Zuid-Afrika niet langer welkom

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in de Verenigde Staten tot "persona non grata" verklaard. Dit meldde Rubio op X. Rubio beschuldigt ambassadeur Ebrahim Rasool ervan Trump te "haten".

Rasool "voedt raciale spanningen, haat de Verenigde Staten" en hij haat president Donald Trump, aldus Rubio op X. Hij voegde eraan toe dat de Zuid-Afrikaanse diplomaat daarom "niet langer welkom" is in Washington. "We hebben niets met hem te bespreken."

Volgens de website van de Zuid-Afrikaanse ambassade is dit Rasools tweede periode in Washington. Het kantoor van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa noemt de uitzetting "spijtig" en roept op de diplomatieke banden fatsoenlijk te houden.

De banden tussen de VS en Zuid-Afrika zijn verslechterd sinds Trump de Amerikaanse financiële hulp aan het land stopzette. Als een van de redenen gaf Trump de zaak aan die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. Ook uitte hij flinke kritiek op het Zuid-Afrikaanse beleid rond landonteigeningen, omdat daarbij mensenrechten zouden worden geschonden. De Zuid-Afrikaanse regering heeft die beschuldiging verworpen en stelde dat Trump "desinformatie" over het land verspreidt.