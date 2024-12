VS bemiddelen wapenstilstand in Noord-Syrië

MANBIJ (ANP/RTR/AFP) - Door de VS gesteunde Koerdische strijders zijn een staakt-het-vuren overeengekomen met door Turkije gesteunde Syrische rebellen in Manbij, een tot voor kort door de Koerden gecontroleerde stad in het noorden van Syrië. De overeenkomst kwam tot stand via Amerikaanse bemiddeling, meldt commandant Mazloum Abdi van de Koerdische strijders, die zichzelf de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemen.

Volgens SDF-commandant Abdi was het bestand nodig "om de veiligheid van burgers in Manbij te waarborgen". De afgelopen drie dagen zijn in gevechten om de controle over Manbij zeker 218 mensen gedood, meldt het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens, een in Engeland gevestigde oorlogsmonitor. De Koerdische strijders zullen zich "zo snel mogelijk" uit het gebied terugtrekken, aldus Abdi.

Zondag meldde de oorlogsmonitor al dat de door Turkije gesteunde strijders de controle hadden veroverd in delen van Manbij.

Eerder woensdag meldden door Turkije gesteunde strijders dat ze de controle over de oostelijke Syrische stad Deir ez-Zor hebben overgenomen. Ook dat gebied stond tot voor kort onder controle van de Koerdische militie SDF. De strijders ondervonden volgens de zender Al Jazeera geen weerstand.