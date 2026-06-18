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VS blij dat veel lidstaten NAVO-bijdrage opschroeven

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:34
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BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zegt blij te zijn dat veel NAVO-lidstaten hun bijdrage aan het militaire bondgenootschap hebben opgeschroefd. Dat zegt hij in Brussel, waar de defensieministers van lidstaten bijeen zijn voor een NAVO-top.
"Het is belangrijk dat vrienden eerlijk zijn tegen vrienden", aldus Hegseth, die een statement gaf terwijl hij naast NAVO-chef Mark Rutte stond. De NAVO moet volgens Hegseth weer een echt militair bondgenootschap worden. Daarvoor is ook nodig dat álle lidstaten meer bijdragen, aldus de Amerikaanse minister. Sommigen verzaken dat volgens hem nog.
Rutte zei eerder op donderdag blij te zijn dat Canada en Europese bondgenoten hun defensiebudget verhogen, zoals ook op de NAVO-top in Den Haag is afgesproken. Volgens de NAVO-baas ging het om een toename van zeker 20 procent vorig jaar.
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