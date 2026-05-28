VS blokkeren toegang Iraanse luchtvaartmaatschappijen

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent op X, zonder verder in detail te treden. Volgens Bessent storten de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land.

"Hun militairen worden niet betaald, de politie komt niet opdagen en het eiland Kharg is afgesloten", aldus Bessent. Het grootste deel van de Iraanse olie wordt via het eiland geëxporteerd. "Alleen een bevredigend resultaat in de onderhandelingen zal een einde maken aan de neerwaartse spiraal."

De Verenigde Staten hebben sancties ingevoerd tegen de nieuwe Iraanse autoriteit voor controle rond de Straat van Hormuz (PGSA). Bessent waarschuwt met de PGSA in zee te gaan voor toestemming om door de Straat van Hormuz te varen. "We hebben bedrijven en overheidsinstanties gewaarschuwd geen tol te betalen of dit te verbergen als steunbetalingen."