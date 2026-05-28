ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klanten bij de Bijenkorf geven dik 8 procent minder uit

Economie
door Redactie
donderdag, 28 mei 2026 om 16:15
bijgewerkt om donderdag, 28 mei 2026 om 16:24
anp280526172 1
Warenhuisketen de Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8 procent gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar eerder.
Topman Sean Hill spreekt van een "uitdagende markt". Volgens de keten staat de premium- en luxemarkt onder aanhoudende druk.
De jaarcijfers over 2025 zijn iets lastiger te interpreteren dan andere jaren. Dat komt omdat de jaar-op-jaarvergelijking wordt beïnvloed door het verkorte boekjaar 2024, dat slechts elf maanden duurde. De Bijenkorf had besloten van verslagperiode te veranderen. 2025 telde weer gewoon twaalf maanden. Technisch gezien liet de jaaromzet over 2025 daardoor wel een toename zien, van bijna 3 procent.
De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, is opgelopen tot een kleine 25 miljoen euro, bijna 1 miljoen euro meer dan in 2024. Dat is volgens de Bijenkorf te danken aan verdere margeverbeteringen en strakkere kostenbeheersing.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading