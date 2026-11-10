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VS en EU benadrukken inzet voor sterke veiligheid na de oorlog

Samenleving
door anp
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ABU DHABI (ANP/RTR/AFP) - Amerikaanse en Europese onderhandelaars hebben benadrukt dat ze zich gezamenlijk willen inzetten voor sterke veiligheid in Europa na de oorlog. De uitspraken werden gedaan na hun overleg in de marge van de besprekingen in Abu Dhabi met Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
De VS kondigden eerder aan te willen praten met Europa over een herziening van de Europese veiligheidsregelingen. Afgelopen week zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas nog dat Europa niet vraagt om zo'n nieuwe veiligheidsordening.
Praten over verdere veiligheidsafspraken kan volgens Europese kopstukken ook pas als het vechten in Oekraïne stopt. De gezamenlijke verklaring spreekt niet over het verbreden, verbeteren of herzien van de veiligheidsordening, maar over het "voortbouwen op bestaande Europese veiligheidsinstellingen en -overeenkomsten".
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