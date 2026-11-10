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Spaanse machinisten staken om veiligheid op het spoor

Samenleving
door anp
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TOLEDO (ANP/RTR) - Spaanse machinisten zijn in staking gegaan uit protest tegen wat ze zien als falend beleid voor veiligheid en onderhoud van de spoorwegen. De staking is een reactie op twee dodelijke treinongelukken dit jaar op de hogesnelheidslijn Madrid - Sevilla.
Volgens machinistenvakbond Semaf zijn gesprekken met de regering over de staat van het spoorwegnetwerk in april opgedoekt. Dat was circa drie maanden na een treinbotsing in het zuiden van het land waarbij 46 doden vielen. De staking leidt tot veel uitval van treinen, vooral van forensentreinen en regionaal verkeer.
De stakingsdag valt samen met een uitvaartplechtigheid in Toledo. Daar worden de 69 omgekomen slachtoffers herdacht van de treinbotsing eind oktober bij Urda, ten zuiden van de Spaanse hoofdstad. Toen reed een hogesnelheidstrein van staatsspoorwegmaatschappij Renfe in op een stilstaande hogesnelheidstrein van de particuliere onderneming Iryo. De Spaanse koning en koningin zijn bij de plechtigheid in Toledo.
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