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Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

gezondheid
door Peter Janssen
Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.
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Het is zondagavond, de koelkast is leeg en je hebt sowieso geen zin om te koken. Op zo'n moment is er altijd nog de snackbar op de hoek met zijn woest aantrekkelijke etalage. Ga je voor een kroket, frikandel speciaal, een mexicano pindasaus of toch een kaassoufflé?
Let je alleen op calorieën, dan kies je de frikandel. Toch is de kroket de minst slechte keus, omdat je bij die snack het minste zout en verzadigd vet binnenkrijgt.
Dat blijkt als je de voedingswaarden van de gefrituurde genotsknotsen naast elkaar legt. Wij nemen de kaassoufflé en een kleine patat erbij in de vergelijking, met de gemiddelden die Radar uit cijfers van het Voedingscentrum haalde.

Kroket, frikandel en kaassoufflé naast elkaar

Snack (per stuk, na frituren)CalorieënVetVerzadigd vetZout
Kroket190 kcal11,6 g4,0 g1,0 g
Frikandel181 kcal13,2 g4,2 g1,8 g
Kaassoufflé205 kcal13,2 g5,1 g0,9 g
Patat zonder saus (150 gram)395 kcal22 g5,2 g0,7 g
Bron: Radar (AVROTROS), gemiddelden van het Voedingscentrum. Per merk en snackbar verschillen de cijfers.
De frikandel is met 181 kilocalorieën de lichtste, maar hij bevat bijna twee keer zoveel zout als de kroket. Met 1,8 gram zit je met één frikandel al op bijna een derde van de 6 gram zout die je volgens het Voedingscentrum per dag hooguit zou moeten eten.

Waarom de kroket wint

De kroket heeft het minste verzadigd vet van de drie. Dat is het vet dat je LDL-cholesterol verhoogt, het cholesterol dat zich in je bloedvaten kan ophopen. Hij scoort ook bijna het laagst op zout en heeft maar 9 kilocalorieën meer dan de frikandel.
Hoogleraar voeding Ingeborg Brouwer kwam in 2022 in een eerder vergelijkend stuk over snacks tot dezelfde winnaar, ook vanwege het zout. “Ze zijn geen van allen goed”, zei ze er wel bij.

De kaassoufflé valt tegen

De kaassoufflé bevat het minste zout, maar wel het meeste verzadigd vet: 5,1 gram, door de kaas en het deeg samen. Met 205 kilocalorieën is hij ook de zwaarste van de drie losse snacks.
Een kleine patat zonder saus weegt meer dan twee kroketten. Doe je er mayonaise op, dan loopt het volgens Radar op tot 560 kilocalorieën en 40 gram vet.

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Het Voedingscentrum adviseert om gefrituurde snacks niet te vaak te eten, schrijft Santé. Ga je toch:
  • Kies de kroket als je één snack neemt. Op brood komt hij volgens Radar op 335 kilocalorieën; dat is een maaltijd, geen tussendoortje.
  • Laat de saus staan of neem een klein bakje. De mayonaise maakt bij patat het grootste verschil.
  • Let op het aantal. Twee frikandellen zijn 3,6 gram zout, meer dan de helft van wat je per dag hooguit zou moeten eten.
  • Eet er groente bij, zoals een bakje rauwkost. Dan eet je minder snack voor hetzelfde volle gevoel.
In de lijst met calorieën van kapsalon tot kroket staan iets andere getallen, zoals 230 kilocalorieën voor een frikandel. Dat komt door het recept en het formaat: een frikandel speciaal of een grote kroket telt al snel flink op.
Meer weten?
Bronnen: Santé, Radar, Voedingscentrum

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