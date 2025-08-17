ECONOMIE
VS-gezant: Russen doen concessies bij vijf gebieden Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 16:06
anp170825083 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Volgens de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft Moskou bij vijf gebieden in Oekraïne concessies gedaan. De Russen hebben bij hun overleg vrijdag met de Amerikaanse president Donald Trump bepaalde toegevingen gedaan met betrekking tot alle vijf regio's in Oost-Oekraïne. "Er is een belangrijke discussie gaande over Donetsk en wat daar zal gebeuren", vertelde Witkoff aan CNN.
De kwestie over Oekraïens grondgebied, waarvan Rusland bijna een vijfde heeft veroverd, wordt maandag in Washington besproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, aldus Witkoff.
De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt op zijn beurt dat Rusland en Oekraïne allebei toegevingen zullen moeten doen voor vrede. Van beide landen zijn concessies nodig voor een overeenkomst, aldus Rubio in een interview.
Om de oorlog te beëindigen zijn er dingen die Rusland wil maar niet krijgt, en zijn er dingen die Oekraïne wil maar niet zal krijgen, zei Rubio.
Israëlische economie krimpt door oorlog met Iran

Tientallen mensen demonstreren tegen doodschieten van wolf Bram

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

ANP-523163965

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

shutterstock_2447537873

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel