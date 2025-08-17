VS-gezant: Russen doen concessies bij vijf gebieden Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Volgens de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft Moskou bij vijf gebieden in Oekraïne concessies gedaan. De Russen hebben bij hun overleg vrijdag met de Amerikaanse president Donald Trump bepaalde toegevingen gedaan met betrekking tot alle vijf regio's in Oost-Oekraïne. "Er is een belangrijke discussie gaande over Donetsk en wat daar zal gebeuren", vertelde Witkoff aan CNN.

De kwestie over Oekraïens grondgebied, waarvan Rusland bijna een vijfde heeft veroverd, wordt maandag in Washington besproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, aldus Witkoff.

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt op zijn beurt dat Rusland en Oekraïne allebei toegevingen zullen moeten doen voor vrede. Van beide landen zijn concessies nodig voor een overeenkomst, aldus Rubio in een interview.

Om de oorlog te beëindigen zijn er dingen die Rusland wil maar niet krijgt, en zijn er dingen die Oekraïne wil maar niet zal krijgen, zei Rubio.