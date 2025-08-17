Israëlische economie krimpt door oorlog met Iran

De Israëlische economie is in het afgelopen kwartaal onverwacht gekrompen, vooral doordat de twaalfdaagse oorlog met Iran in juni het bedrijfsleven vrijwel volledig tot stilstand bracht.

Het bruto binnenlands product daalde met 3,5 procent op jaarbasis, meldde het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek zondag. Dat is fors lager dan de gemiddelde groeiverwachting van 0,2 procent van economen.

Op 13 juni voerde Israël een verrassingsaanval uit op Iran om het nucleaire programma en militaire installaties van de Islamitische Republiek uit te schakelen. Volgens Israël vormden die een ernstige bedreiging voor het voortbestaan en de veiligheid van het land.

De Israëlische centrale bank voorspelde voor dit jaar een groei van 3,3 procent. Om dit te halen, moet de economie in de tweede helft van het jaar flink aantrekken.