ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen mensen demonstreren tegen doodschieten van wolf Bram

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 16:32
bijgewerkt om zondag, 17 augustus 2025 om 16:43
anp170825084 1
In Maarn (Utrecht) hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd voor het welzijn van wolf GW3237m, ook wel wolf Bram genoemd. Vorige maand bepaalde een rechter dat deze wolf mag worden afgeschoten, nadat hij in mei tot twee keer toe een wandelaarster in haar been had gebeten.
De betogers, onder meer van Animal Groups Rebellion, stellen dat Bram onterecht de schuld krijgt voor bijtincidenten. Volgens hen is de wolf de vader van welpen en heeft Bram "rust nodig als zijn jongen worden grootgebracht". Omdat hij die op het Landgoed Den Treek-Henschoten "niet gegund wordt" leidde dit tot incidenten, stellen ze. "Kan een wild dier de schuld krijgen van menselijk handelen?", aldus de activisten.
Met de demonstratie wilden ze een stem laten horen "tegen het doodschieten van Bram". Ze droegen spandoeken met teksten als 'Laat Bram met rust' en 'Stop wolvenmoord'.
Afgelopen vrijdag werd bekend dat Bram ook het dier is dat op 30 juli een 6-jarig kind beet op de Utrechtse Heuvelrug.
Vorig artikel

VS-gezant: Russen doen concessies bij vijf gebieden Oekraïne

Volgend artikel

Partijbestuur DENK legt per direct functie neer

POPULAIR NIEUWS

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

ANP-523163965

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

shutterstock_2447537873

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel