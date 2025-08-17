Tientallen mensen demonstreren tegen doodschieten van wolf Bram

In Maarn (Utrecht) hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd voor het welzijn van wolf GW3237m, ook wel wolf Bram genoemd. Vorige maand bepaalde een rechter dat deze wolf mag worden afgeschoten, nadat hij in mei tot twee keer toe een wandelaarster in haar been had gebeten.

De betogers, onder meer van Animal Groups Rebellion, stellen dat Bram onterecht de schuld krijgt voor bijtincidenten. Volgens hen is de wolf de vader van welpen en heeft Bram "rust nodig als zijn jongen worden grootgebracht". Omdat hij die op het Landgoed Den Treek-Henschoten "niet gegund wordt" leidde dit tot incidenten, stellen ze. "Kan een wild dier de schuld krijgen van menselijk handelen?", aldus de activisten.

Met de demonstratie wilden ze een stem laten horen "tegen het doodschieten van Bram". Ze droegen spandoeken met teksten als 'Laat Bram met rust' en 'Stop wolvenmoord'.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Bram ook het dier is dat op 30 juli een 6-jarig kind beet op de Utrechtse Heuvelrug.