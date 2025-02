VS houden zich niet meer aan regels, waarschuwt Duitse president

MÜNCHEN (ANP) - De wereld moet beseffen dat de Verenigde Staten zich niet langer houden aan internationale afspraken en omgangsvormen, waarschuwt de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. Die koerswijziging betreurt hij, maar de internationale gemeenschap zal ermee moeten leren leven volgens hem.

"De nieuwe Amerikaanse regering heeft een heel ander wereldbeeld dan wij", zei Steinmeier op de grote veiligheidsconferentie in München. "Een die geen boodschap heeft aan ingestelde regels, partnerschap en gegroeid vertrouwen. We moeten dat accepteren en we kunnen ermee omgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet in het belang van de internationale gemeenschap is als dit wereldbeeld het dominante paradigma wordt."