Von der Leyen: Oekraïne moet sneller tot Europese Unie toetreden

MÜNCHEN (ANP) - Het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie moet worden versneld. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in een toespraak op de internationale veiligheidsconferentie in München. "We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar nu is het tijd om bergen te verzetten in de Europese Unie."

Om de defensie-uitgaven in de EU fors te verhogen, krijgen lidstaten meer ruimte op hun nationale begrotingen. De lidstaten kunnen dan hun budget flexibeler inzetten, zodat een deel kan worden gestoken in hogere defensie-uitgaven, zei Von der Leyen. Ze komt binnenkort met een voorstel daartoe.