VS-justitieminister wil doodstraf voor moord verzekeringstopman

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse justitieminister Pamela Bondi wil dat Luigi Mangione de doodstraf krijgt voor de spraakmakende moord op verzekeringstopman Brian Thompson vorig jaar in New York. Bondi heeft aanklagers opdracht gegeven de doodstraf te vragen voor de Amerikaan die wordt verdacht van het doodschieten van de directeur van UnitedHealthcare. Ze spreekt over politiek geweld.

Het gaat hier om juridische stappen door nationale aanklagers. Mangione is ook in de staat New York aangeklaagd, onder meer voor moord met een terroristisch motief. Hij riskeert daar levenslang.

Mangione had volgens de politie een manifest bij zich toen hij werd opgepakt, met daarin zijn frustraties over het Amerikaanse zorgsysteem en verzekeraars. Ondanks het duurste zorgsysteem ter wereld blijft de levensverwachting sterk achter bij andere westerse landen. Grote bedrijven zouden winst boven het welzijn van patiënten plaatsen. Vooral online geldt Mangione als een held die opstaat tegen het systeem.