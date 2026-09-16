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VS klagen vijf mensen aan voor Russische spionage

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:09
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vijf mensen aangeklaagd voor spionage, rekrutering en liquidaties in opdracht van de Russische inlichtingendiensten. Twee personen hebben de Russische nationaliteit, twee de Cubaanse en een de Venezolaanse.
Volgens het ministerie rekruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren, waarvan er een in de VS woont en een in Litouwen. Ook zou een gerekruteerde 40.000 dollar (bijna 35.000 euro) aangeboden hebben gekregen om iemand die in de VS woonde "te laten verdwijnen", meldt het ministerie. Een andere gerekruteerde zou 25.000 dollar aangeboden hebben gekregen om iemand in Litouwen te vermoorden.
Het Kremlin wil niet ingaan op de zaak. "Zolang we geen geloofwaardig bewijs en argumenten zien gebaseerd op tastbare feiten, vinden wij het niet nodig om op deze berichten te reageren."
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